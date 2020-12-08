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Мурашко назвал срок поставок вакцины от коронавируса во все регионы

Ведомости

Поставки вакцины от коронавируса во все регионы страны начнутся после 10 декабря, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на «России 1».

«После 10 числа начнется поставка во все регионы», — сказал Мурашко. Он отметил, что ряд регионов получили вакцину и начали с ней работать. Среди них Москва, Московская область, Новосибирск, республика Коми и некоторые другие субъекты.

Министр напомнил, что в первую очередь прививаются медицинские работники, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями, работники служб жизнеобеспечения. Иммунитет к коронавирусу после вакцинации формируется в течение 42 дней, после этого в случае контакта с больным COVID-19 иммунная система подавляет размножение вируса. 

2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных