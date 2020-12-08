Мурашко назвал срок поставок вакцины от коронавируса во все регионы
Поставки вакцины от коронавируса во все регионы страны начнутся после 10 декабря, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на «России 1».
«После 10 числа начнется поставка во все регионы», — сказал Мурашко. Он отметил, что ряд регионов получили вакцину и начали с ней работать. Среди них Москва, Московская область, Новосибирск, республика Коми и некоторые другие субъекты.
Министр напомнил, что в первую очередь прививаются медицинские работники, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями, работники служб жизнеобеспечения. Иммунитет к коронавирусу после вакцинации формируется в течение 42 дней, после этого в случае контакта с больным COVID-19 иммунная система подавляет размножение вируса.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована в России 11 августа. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».