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Ширвиндта выписали из больницы после лечения от COVID-19

Ведомости

Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт выписан из больницы после лечения от COVID-19, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора театра Мамеда Агаева.

«Только что разговаривал с Александром Анатольевичем, все бумаги о выписке получили и выходят к машине, чтобы ехать домой, где останутся еще на карантине, как полагается», — сказал Агаев.

25 ноября Агаев сообщил, что Ширвиндт госпитализирован с легкой формой коронавируса. По его словам, супруга Ширвиндта также заразилась COVID-19. Александру Ширвиндту 86 лет. Актер входит в труппу Театра сатиры с 1970 г., с 2000 г. является его художественным руководителем. С 1958 г. преподает в Театральном институте им. Б.В. Щукина на кафедре мастерства актера.

По данным оперативного штаба, в России за сутки коронавирус выявили у 26 190 человек, умерли 559 пациентов. За весь период в России выявили боле 2,5 млн случаев заражения COVID-19. Более 2 млн человек выздоровели, свыше 44 700 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных