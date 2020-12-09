Ширвиндта выписали из больницы после лечения от COVID-19

25 ноября Агаев сообщил, что Ширвиндт госпитализирован с легкой формой коронавируса. По его словам, супруга Ширвиндта также заразилась COVID-19. Александру Ширвиндту 86 лет. Актер входит в труппу Театра сатиры с 1970 г., с 2000 г. является его художественным руководителем. С 1958 г. преподает в Театральном институте им. Б.В. Щукина на кафедре мастерства актера.