Ширвиндта выписали из больницы после лечения от COVID-19
Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт выписан из больницы после лечения от COVID-19, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора театра Мамеда Агаева.
«Только что разговаривал с Александром Анатольевичем, все бумаги о выписке получили и выходят к машине, чтобы ехать домой, где останутся еще на карантине, как полагается», — сказал Агаев.
25 ноября Агаев сообщил, что Ширвиндт госпитализирован с легкой формой коронавируса. По его словам, супруга Ширвиндта также заразилась COVID-19. Александру Ширвиндту 86 лет. Актер входит в труппу Театра сатиры с 1970 г., с 2000 г. является его художественным руководителем. С 1958 г. преподает в Театральном институте им. Б.В. Щукина на кафедре мастерства актера.
По данным оперативного штаба, в России за сутки коронавирус выявили у 26 190 человек, умерли 559 пациентов. За весь период в России выявили боле 2,5 млн случаев заражения COVID-19. Более 2 млн человек выздоровели, свыше 44 700 скончались.