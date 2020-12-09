ФСБ сообщила о задержании в Туле готовившего нападение на школу подростка
ФСБ задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на школу в Туле, сообщили ТАСС в ведомстве.
«Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение», — рассказали агентству. Местное управление МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия).
Какое оружие планировал использовать подросток, не уточняется. По факту подготовки нападения на школу дело пока не возбуждено, решается вопрос о процессуальной квалификации действий задержанного.
В апреле 2020 г. ФСБ задержала в Красноярске подростка 2006 г. рождения за подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.
В том же месяце спецслужбы задержали подростка 2001 года рождения, который собирался напасть на школу уже в Тюменской области. У него обнаружили охотничье ружье с патронами, компоненты для изготовления самодельной бомбы, два охотничьих ножа, а также средства связи и инструкцию по изготовлению взрывного устройства, скачанную из интернета.
Наиболее резонансным нападением учащихся на учебное заведение в последние годы стал инцидент в Керчи. Там 17 октября 2018 г. в городском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Погибли 20 человек. По информации следствия, нападение совершил 18-летний студент Владислав Росляков. Причиной нападения следствие считает «унижение на основе разного имущественного положения». Изначально Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, но позже ведомство переквалифицировало дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).