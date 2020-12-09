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ФСБ сообщила о задержании в Туле готовившего нападение на школу подростка

Ведомости

ФСБ задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на школу в Туле, сообщили ТАСС в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение», — рассказали агентству. Местное управление МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия).

Какое оружие планировал использовать подросток, не уточняется. По факту подготовки нападения на школу дело пока не возбуждено, решается вопрос о процессуальной квалификации действий задержанного.

В апреле 2020 г. ФСБ задержала в Красноярске подростка 2006 г. рождения за подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.

В том же месяце спецслужбы задержали подростка 2001 года рождения, который собирался напасть на школу уже в Тюменской области. У него обнаружили охотничье ружье с патронами, компоненты для изготовления самодельной бомбы, два охотничьих ножа, а также средства связи и инструкцию по изготовлению взрывного устройства, скачанную из интернета.

Наиболее резонансным нападением учащихся на учебное заведение в последние годы стал инцидент в Керчи. Там 17 октября 2018 г. в городском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Погибли 20 человек. По информации следствия, нападение совершил 18-летний студент Владислав Росляков. Причиной нападения следствие считает «унижение на основе разного имущественного положения». Изначально Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, но позже ведомство переквалифицировало дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных