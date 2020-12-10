Хакеры получили доступ к документам о вакцине Pfizer и BioNTech
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) подверглось хакерской атаке, хакеры получили доступ к некоторым документам, относящимся к заявке компаний Pfizer и BioNTech на регистрацию их вакцины от коронавируса, говорится в сообщении BioNTech.
«Важно отметить, что ни одна система BioNTech или Pfizer не была взломана в связи с этим инцидентом, и мы не знаем, были ли идентифицированы какие-либо участники исследования с помощью доступных данных», — отметили в компании.
В BioNTech добавили, что сейчас компании ждут дополнительную информацию от агентства и будут принимать действия в соответствии с законодательством ЕС. EMA заявило, что хакерская атака не повлияет на сроки рассмотрения заявки.
Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech занималась разработкой вакцины от коронавируса. Компании сообщили о завершении третьего этапа испытаний вакцины, эффективность которой оценивается в 95%. 2 декабря компании получили временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании. Страна заказала 40 млн доз препарата. 8 декабря в Великобритании первой из западных стран началась вакцинация от коронавируса групп риска.