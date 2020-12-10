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Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели

Ведомости

Вакцинация от коронавируса начнется во всех российских регионах до конца этой недели, сообщил 10 декабря секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

В ходе совещания с представителями регионов Голикова отметила, что властям субъектов нужно обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы она не прекращалась в новогодние праздники, так как вакцина двухкомпонентная. 

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной.

5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Его эффективность оценивается более чем в 95%. По данным центра Гамалеи, который разработал вакцину, прививку от коронавируса сделали более 150 000 жителей России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных