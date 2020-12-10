Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели

5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Его эффективность оценивается более чем в 95%. По данным центра Гамалеи, который разработал вакцину, прививку от коронавируса сделали более 150 000 жителей России.