Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели
Вакцинация от коронавируса начнется во всех российских регионах до конца этой недели, сообщил 10 декабря секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.
В ходе совещания с представителями регионов Голикова отметила, что властям субъектов нужно обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы она не прекращалась в новогодние праздники, так как вакцина двухкомпонентная.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V». Он отметил, что первыми прививки смогут сделать учителя и врачи. При этом сама вакцинация является добровольной.
5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Его эффективность оценивается более чем в 95%. По данным центра Гамалеи, который разработал вакцину, прививку от коронавируса сделали более 150 000 жителей России.