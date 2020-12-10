Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве
Дополнительные ограничения из-за коронавируса в Москве в преддверии Нового года не планируются, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Никаких дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций дополнительных не планируем», — сказал Собянин. Он отметил, что в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт, в том числе метро. Массовых мероприятий в столице не будет.
В ноябре Собянин заявил, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом массовые народные гуляния в Москве на Новый год и Рождество отменяются. Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 6730 новых случаев коронавируса, 5820 человек выздоровели, 74 скончались. Всего в столице зарегистрировано более 671 тыс. случаев COVID-19 и 9645 летальных исходов.