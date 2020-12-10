Песков рассказал об оговорке Путина во время обсуждения дела Сафронова
Президент России Владимир Путин оговорился, когда сказал, что бывший специальный корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов совершил преступление во время работы на посту советника главы «Роскосмоса». Об этом рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее сегодня в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что Сафронов осужден не за свою журналистскую деятельность, а за передачу информации одной из европейских спецслужб во время работы в «Роскосмосе».
«Это был один из нескольких десятков вопросов, заданных сегодня президенту. Разумеется, он не владеет деталями следствия. Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден, и что за время работы в Роскосмосе, оговорился. Общего смысла это не меняет», — пояснил Песков.
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 УК России), он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Срок его содержания под стражей 30 ноября был продлен до 7 марта 2021 г. Следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, а в 2017 г. журналист передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идет речь, не сообщается. Сафронов вину не признает.