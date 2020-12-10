Путин созвонился с 97-летней пенсионеркой со Ставрополья

Донскова служила медсестрой во время Великой Отечественной войны, участвовала в Сталинградской и Курской битве и закончила войну в Берлине. О том, что она хочет дозвониться до Путина, главе государства сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Галина Осокина.