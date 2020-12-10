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Путин созвонился с 97-летней пенсионеркой со Ставрополья

Ведомости

Президент России Владимир Путин позвонил по телефону 97-летней Наталье Донсковой, ветерану Великой Отечественной войны из Ставропольского края, которая в рамках акции «Елка желаний» загадала желание поговорить с российским лидером.

«Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек», — сказал глава российского государства в ходе телефонного разговора (цитата по ТАСС).

Донскова служила медсестрой во время Великой Отечественной войны, участвовала в Сталинградской и Курской битве и закончила войну в Берлине. О том, что она хочет дозвониться до Путина, главе государства сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Галина Осокина.

Пенсионерка, по словам Осокиной, не оставила свой контактный номер. В ходе заседания СПЧ Путин попросил руководителей ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края и связаться с ней. «Вот мы все ругаем-ругаем правоохранительную систему, давайте попросим сделать что-то хорошее», — сказал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных