Путин созвонился с 97-летней пенсионеркой со Ставрополья
Президент России Владимир Путин позвонил по телефону 97-летней Наталье Донсковой, ветерану Великой Отечественной войны из Ставропольского края, которая в рамках акции «Елка желаний» загадала желание поговорить с российским лидером.
«Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек», — сказал глава российского государства в ходе телефонного разговора (цитата по ТАСС).
Донскова служила медсестрой во время Великой Отечественной войны, участвовала в Сталинградской и Курской битве и закончила войну в Берлине. О том, что она хочет дозвониться до Путина, главе государства сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Галина Осокина.
Пенсионерка, по словам Осокиной, не оставила свой контактный номер. В ходе заседания СПЧ Путин попросил руководителей ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края и связаться с ней. «Вот мы все ругаем-ругаем правоохранительную систему, давайте попросим сделать что-то хорошее», — сказал президент.