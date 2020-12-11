MasterCard и Visa запретили использовать свои карты на PornHub

По данным автора материала Николаса Кристофа, ресурс содержит сотни тысяч видеозаписей с насилием над несовершеннолетними, так называемой «порноместью» (слитые записи со скрытых камер). Одна девушка утверждала, что на этом порносайте есть ролики, к съемке в которых ее принуждали приемные родители. Другая пожаловалась, что ее бывший бойфренд выложил на сайт ее эротическое видео в 14-летнем возрасте.