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MasterCard и Visa запретили использовать свои карты на PornHub

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Платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты для платежей на одном из крупнейших порноресурсов в мире PornHub, сообщает газета New York Times (NYT). Обе компании обратили внимание на контент Pornhub после статьи NYT, в котором говорилось, что на сайте содержатся видео с участием подростков.

По данным автора материала Николаса Кристофа, ресурс содержит сотни тысяч видеозаписей с насилием над несовершеннолетними, так называемой «порноместью» (слитые записи со скрытых камер). Одна девушка утверждала, что на этом порносайте есть ролики, к съемке в которых ее принуждали приемные родители. Другая пожаловалась, что ее бывший бойфренд выложил на сайт ее эротическое видео в 14-летнем возрасте.

По словам журналиста, в каждом случае преступники были арестованы за свои действия против детей, однако PornHub избегал ответственности за распространение видео и получение прибыли с их просмотров. 

MasterCard сообщила, что расследование «подтвердило нарушения стандартов сервиса, запрещающих незаконный контент на сайте», поэтому компания запретила использовать свои карты на PornHub. В заявлении Visa говорится, что компания поручила приостановить обработку платежей на PornHub через свою сеть до конца расследования. В PornHub заявили, что эти утверждения из расследования не соответствуют действительности.

По итогам 2019 г. Россия вошла в топ-20 стран по количеству просмотров роликов на PornHub, а отечественный бизнес начал покупать рекламу на ресурсе, писал РБК. Во время первой волны коронавируса в стране весной 2020 г. трафик порносайта несколько вырос по сравнению с обычными периодами. В марте PornHub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для всех стран, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Ранее по теме: PornHub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для всех стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных