MasterCard и Visa запретили использовать свои карты на PornHub
Платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты для платежей на одном из крупнейших порноресурсов в мире PornHub, сообщает газета New York Times (NYT). Обе компании обратили внимание на контент Pornhub после статьи NYT, в котором говорилось, что на сайте содержатся видео с участием подростков.
По данным автора материала Николаса Кристофа, ресурс содержит сотни тысяч видеозаписей с насилием над несовершеннолетними, так называемой «порноместью» (слитые записи со скрытых камер). Одна девушка утверждала, что на этом порносайте есть ролики, к съемке в которых ее принуждали приемные родители. Другая пожаловалась, что ее бывший бойфренд выложил на сайт ее эротическое видео в 14-летнем возрасте.
По словам журналиста, в каждом случае преступники были арестованы за свои действия против детей, однако PornHub избегал ответственности за распространение видео и получение прибыли с их просмотров.
MasterCard сообщила, что расследование «подтвердило нарушения стандартов сервиса, запрещающих незаконный контент на сайте», поэтому компания запретила использовать свои карты на PornHub. В заявлении Visa говорится, что компания поручила приостановить обработку платежей на PornHub через свою сеть до конца расследования. В PornHub заявили, что эти утверждения из расследования не соответствуют действительности.
По итогам 2019 г. Россия вошла в топ-20 стран по количеству просмотров роликов на PornHub, а отечественный бизнес начал покупать рекламу на ресурсе, писал РБК. Во время первой волны коронавируса в стране весной 2020 г. трафик порносайта несколько вырос по сравнению с обычными периодами. В марте PornHub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для всех стран, чтобы сдержать распространение COVID-19.