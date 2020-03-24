PornHub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для всех стран
Крупнейший порносайт мира PornHub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для всех стран, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Премиум-аккаунт можно получить до 23 апреля. Вводить данные банковской карты для этого не требуется.
PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом, говорится в сообщении сайта.
До этого PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для жителей Италии, Франции и Испании, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены соблюдать жесткий карантин. После этого число визитов на сайт в этих странах выросло в несколько раз, сообщала пресс-служба видеохостинга.
В России из-за коронавируса бесплатный доступ открыли онлайн-кинотеатры. Среди них: «Кинопоиск HD», More.tv, Premier, Ivi, Okko и Megogo. Бесплатный доступ также открыли многие образовательные онлайн-платформы. Например, Coursera, «Арзамас», «Синхронизация», GeekBrains и др.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения на 24 марта, в мире зафиксировано более 332 900 случаев заболевания коронавирусом. Из них свыше 14 500 случаев закончились летальным исходом. Наибольшее число заболевших в Китае (81 601 человек), Италии (59 138), Испании (28 572), Иране (21 638), Германии (24 774), США (31 573) и Франции (15 821). В России число зараженных составляет 495 человек. После выздоровления из больниц выписаны 22 человека.