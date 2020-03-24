PornHub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для всех стран

До этого PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для жителей Италии, Франции и Испании, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены соблюдать жесткий карантин. После этого число визитов на сайт в этих странах выросло в несколько раз, сообщала пресс-служба видеохостинга.