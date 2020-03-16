Из-за коронавируса видеосервисы открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам

Онлайн-кинотеатр Ivi до 15 апреля снизил стоимость подписки до 1 руб. для всех новых пользователей. Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок всем, «кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение остаться дома». Бот доступен в Telegram. Сервис Tvzavr объявил, что предоставит три месяца подписки бесплатно для тех, у кого есть больничный лист.