Из-за коронавируса видеосервисы открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам
Российские онлайн-кинотеатры объявили, что открывают бесплатный доступ к сериалам и фильмам из-за коронавируса.
Так, об отмене подписки с 16 марта объявил видеосервис More.tv. В пресс-службе сервиса пояснили, что приняли это решение в рамках социальной акции в поддержку домашних карантинов и кампании по борьбе с коронавирусом. Ранее об отмене подписки по аналогичным причинам объявил онлайн-кинотеатр Premier.
Онлайн-кинотеатр Ivi до 15 апреля снизил стоимость подписки до 1 руб. для всех новых пользователей. Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок всем, «кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение остаться дома». Бот доступен в Telegram. Сервис Tvzavr объявил, что предоставит три месяца подписки бесплатно для тех, у кого есть больничный лист.
Онлайн-кинотеатр Megogo объявил об увеличили библиотеки бесплатного контента. «Мы всегда даем нашему зрителю доступ к бесплатному контенту <...> Ну а с сегодняшнего дня мы еще значительно увеличили библиотеку бесплатного контента», – рассказал гендиректор российского подразделения Megogo Виктор Чеканов.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. В России на момент публикации было выявлено 63 заболевших коронавирусом. Больше всего случаев заболевания – 33 – зарегистрировано в Москве.