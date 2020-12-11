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Минобороны заявило о зарубежных планах дискредитировать вакцину «Спутник V»

Ведомости

Против российской вакцины от коронавирусной инфекции ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа, сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, Минобороны «детально известно» о средствах и ресурсах, которые планируется использовать для дискредитации российской вакцины в России и в мире,

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных Силах РФ», — рассказал Конашенков.

С учетом добровольности вакцинации среди военнослужащих не было зарегистрировано случаев отказа от прививки. Планируется до конца 2020 г. привить от коронавируса около 100 тыс. военных. По данным на 10 декабря, прививки сделали более 10 тыс. человек, рассказали в Минобороны. В ведомстве убеждены, что «информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин и уж точно не усилит «целительность» зарубежных аналогов».

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. Накануне секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация начнется во всех российских регионах до конца этой недели.

Ранее по теме: Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных