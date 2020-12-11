Минобороны заявило о зарубежных планах дискредитировать вакцину «Спутник V»

С учетом добровольности вакцинации среди военнослужащих не было зарегистрировано случаев отказа от прививки. Планируется до конца 2020 г. привить от коронавируса около 100 тыс. военных. По данным на 10 декабря, прививки сделали более 10 тыс. человек, рассказали в Минобороны. В ведомстве убеждены, что «информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин и уж точно не усилит «целительность» зарубежных аналогов».