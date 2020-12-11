Минобороны заявило о зарубежных планах дискредитировать вакцину «Спутник V»
Против российской вакцины от коронавирусной инфекции ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа, сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, Минобороны «детально известно» о средствах и ресурсах, которые планируется использовать для дискредитации российской вакцины в России и в мире,
«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных Силах РФ», — рассказал Конашенков.
С учетом добровольности вакцинации среди военнослужащих не было зарегистрировано случаев отказа от прививки. Планируется до конца 2020 г. привить от коронавируса около 100 тыс. военных. По данным на 10 декабря, прививки сделали более 10 тыс. человек, рассказали в Минобороны. В ведомстве убеждены, что «информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин и уж точно не усилит «целительность» зарубежных аналогов».
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. Накануне секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация начнется во всех российских регионах до конца этой недели.