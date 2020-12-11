Россия опередила все страны по числу употреблений допинга в 2018 году
Российские спортсмены в 2018 г. 144 раза нарушили антидопинговые правила, следует из нового ежегодного отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это самый высокий показатель среди всех стран.
«В отчете говорится о 1923 подтвержденных нарушения антидопинговых правил (ADRV) в 2018 г., в которых участвовали лица 117 национальностей и представители 92 видов спорта», — приводит общую мировую статистику пресс-служба WADA. Это на 6,5% больше, чем годом ранее, отметили в агентстве.
Больше всего нарушений совершили российские спортсмены, занимающиеся пауэрлифтингом – 39, следует из статистики WADA. На втором месте – легкоатлеты (22), а на третьем – тяжелоатлеты (14).
В целом среди спортсменов из всех стран по числу нарушений в олимпийских видах спорта лидирует велоспорт – 215. В топ-3 входят также легкая (188) и тяжелая атлетики (157). Наряду с Россией лидерами рейтинга стали также Италия и Франция. Там выявлено 132 и 114 нарушений соответственно.
17 ноября Сенат США одобрил принятие антидопингового закона, так называемого «акта Родченкова». Документ предусматривает уголовное преследование американскими властями гражданина любого государства, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам WADA. Нарушителю этого закона грозит срок до десяти лет и штраф до $1 млн. В то же время уголовное наказание не предусматривается для самих спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.