Трамп подписал антидопинговый «акт Родченкова»
Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый закон, так называемый «акта Родченкова», предусматривающий экстерриториальную уголовную ответственность за организацию схем с допингом на международных спортивных соревнованиях, сообщается на сайте Белого дома.
«Акт Родченкова» подразумевает уголовное преследование властями США гражданина любого государства, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства. Нарушителю этого закона грозит срок до десяти лет и штраф до $1 млн. В то же время уголовное наказание не предусматривается для самих спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.
Министр спорта России Олег Матыцин в эфире «Матч! Страна» заявил, что американский закон может привести к дисбалансу в системе организации контроля и противодействия допингу.
«Негативно к этому относимся, подумаем, как минимизировать риски влияния этого закона на российских спортсменов», — пояснил он.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с принятием в США «акта Родченкова». В агентстве полагают, что закон ставит под угрозу наличие единого свода антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций, которые действуют в рамках WADA.
Помимо этого, организация обеспокоена, что распространение юрисдикции США на весь мир подорвет чистый спорт, поставив под угрозу партнерские отношение и сотрудничество между странами в борьбе с допингом.