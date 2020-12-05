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Трамп подписал антидопинговый «акт Родченкова»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый закон, так называемый «акта Родченкова», предусматривающий экстерриториальную уголовную ответственность за организацию схем с допингом на международных спортивных соревнованиях, сообщается на сайте Белого дома.

«Акт Родченкова» подразумевает уголовное преследование властями США гражданина любого государства, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства. Нарушителю этого закона грозит срок до десяти лет и штраф до $1 млн. В то же время уголовное наказание не предусматривается для самих спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.

Министр спорта России Олег Матыцин в эфире «Матч! Страна» заявил, что американский закон может привести к дисбалансу в системе организации контроля и противодействия допингу.

«Негативно к этому относимся, подумаем, как минимизировать риски влияния этого закона на российских спортсменов», — пояснил он.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с принятием в США «акта Родченкова». В агентстве полагают, что закон ставит под угрозу наличие единого свода антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций, которые действуют в рамках WADA.

Помимо этого, организация обеспокоена, что распространение юрисдикции США на весь мир подорвет чистый спорт, поставив под угрозу партнерские отношение и сотрудничество между странами в борьбе с допингом.

Ранее по теме: Сенат США принял антидопинговый закон Родченкова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных