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Сенат США принял антидопинговый закон Родченкова

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Американский Сенат одобрил принятие антидопингового закона, так называемого «акта Родченкова». Документ налагает экстерриториальную уголовную ответственность за организацию схем, позволяющих системно нарушать антидопинговые правила на международных спортивных соревнованиях, сообщает USADA (Антидопинговое агентство США).

«USADA благодарит всех, кто участвовал в создании и принятии антидопингового "акта Родченкова" 2019 г. (RADA), который сегодня не встретил сопротивления в Сенате США»,— говорится в сообщении агентства. Закон уже прошел одобрение Палаты представителей Конгресса в октябре 2019 г.

«Закон устанавливает уголовные наказания для организаций, которые реализуют мошеннические схемы с допингом, грабящие спортсменов, граждан и бизнес. Он также защищает информаторов от возмездия и обеспечивает компенсацию обманутым спортсменам», — пояснили в USADA.

«Акт Родченкова», в частности, подразумевает уголовное преследование властями США гражданина любого государства, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Нарушителю этого закона грозит срок до десяти лет и штраф до $1 млн. В то же время уголовное наказание не предусматривается для самих спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.

Показания бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова легли в основу доклада юриста Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи. Родченков рассказывал, как лично готовил запрещенные стимулирующие препараты для атлетов. По итогам расследования Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Российским спортсменам разрешили участвовать в Играх по отдельности и под нейтральным флагом.

В январе 2018 г. Родченков в интервью телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление клеветой, а сам Путин позже назвал Родченкова «придурком», отметив, что назначение этого человека главой антидопинговой лаборатории в Москве было ошибкой ВАДА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных