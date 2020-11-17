Сенат США принял антидопинговый закон Родченкова
Американский Сенат одобрил принятие антидопингового закона, так называемого «акта Родченкова». Документ налагает экстерриториальную уголовную ответственность за организацию схем, позволяющих системно нарушать антидопинговые правила на международных спортивных соревнованиях, сообщает USADA (Антидопинговое агентство США).
«USADA благодарит всех, кто участвовал в создании и принятии антидопингового "акта Родченкова" 2019 г. (RADA), который сегодня не встретил сопротивления в Сенате США»,— говорится в сообщении агентства. Закон уже прошел одобрение Палаты представителей Конгресса в октябре 2019 г.
«Закон устанавливает уголовные наказания для организаций, которые реализуют мошеннические схемы с допингом, грабящие спортсменов, граждан и бизнес. Он также защищает информаторов от возмездия и обеспечивает компенсацию обманутым спортсменам», — пояснили в USADA.
«Акт Родченкова», в частности, подразумевает уголовное преследование властями США гражданина любого государства, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Нарушителю этого закона грозит срок до десяти лет и штраф до $1 млн. В то же время уголовное наказание не предусматривается для самих спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.
Показания бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова легли в основу доклада юриста Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи. Родченков рассказывал, как лично готовил запрещенные стимулирующие препараты для атлетов. По итогам расследования Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Российским спортсменам разрешили участвовать в Играх по отдельности и под нейтральным флагом.
В январе 2018 г. Родченков в интервью телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление клеветой, а сам Путин позже назвал Родченкова «придурком», отметив, что назначение этого человека главой антидопинговой лаборатории в Москве было ошибкой ВАДА.