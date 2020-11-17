WADA раскритиковало американский «акт Родченкова»

«Акт Родченкова» подразумевает уголовное преследование властями США гражданина любого государства, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства. Нарушителю этого закона грозит срок до десяти лет и штраф до $1 млн. В то же время уголовное наказание не предусматривается для самих спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.