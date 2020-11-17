WADA раскритиковало американский «акт Родченкова»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о своей обеспокоенности принятием в США «акта Родченкова», сообщает пресс-служба организации.
Ранее Сенат США одобрил принятие антидопингового закона, который налагает экстерриториальную уголовную ответственность за организацию схем, позволяющих системно нарушать антидопинговые правила на международных спортивных соревнованиях.
«Всемирное антидопинговое агентство и другие заинтересованные стороны продолжают считать, что некоторые очень важные элементы акта будут иметь непредвиденные последствия и нарушат глобальную правовую антидопинговую систему», — говорится в сообщении.
«Акт Родченкова» может привести к дублированию законов в различных юрисдикциях, что ставит под угрозу наличие единого свода антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций, которые действуют в рамках WADA, считают в агентстве.
Помимо этого, организация обеспокоена, что распространение юрисдикции США на весь мир подорвет чистый спорт, поставив под угрозу партнерские отношение и сотрудничество между странами в борьбе с допингом.
«Акт может ограничить возможность извлекать выгоду из осведомителей, подвергая их возможному судебному преследованию и предотвращая сотрудничество в соответствии с положениями кодекса», — добавили в организации.
Другим последствием принятия Акта может стать принятие аналогичных законов другими странами, многие из которых могут иметь политический характер; это нанесет ущерб антидопинговой деятельности по всему миру, в том числе в США, подчеркнули в агентстве.
«Акт Родченкова» подразумевает уголовное преследование властями США гражданина любого государства, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства. Нарушителю этого закона грозит срок до десяти лет и штраф до $1 млн. В то же время уголовное наказание не предусматривается для самих спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.