Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

WADA раскритиковало американский «акт Родченкова»

Ведомости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о своей обеспокоенности принятием в США «акта Родченкова», сообщает пресс-служба организации.  

Ранее Сенат США одобрил принятие антидопингового закона, который налагает экстерриториальную уголовную ответственность за организацию схем, позволяющих системно нарушать антидопинговые правила на международных спортивных соревнованиях.

«Всемирное антидопинговое агентство и другие заинтересованные стороны продолжают считать, что некоторые очень важные элементы акта будут иметь непредвиденные последствия и нарушат глобальную правовую антидопинговую систему», — говорится в сообщении.

«Акт Родченкова» может привести к дублированию законов в различных юрисдикциях, что ставит под угрозу наличие единого свода антидопинговых правил для всех видов спорта и всех антидопинговых организаций, которые действуют в рамках WADA, считают в агентстве.

Помимо этого, организация обеспокоена, что распространение юрисдикции США на весь мир подорвет чистый спорт, поставив под угрозу партнерские отношение и сотрудничество между странами в борьбе с допингом.

«Акт может ограничить возможность извлекать выгоду из осведомителей, подвергая их возможному судебному преследованию и предотвращая сотрудничество в соответствии с положениями кодекса», — добавили в организации.

Другим последствием принятия Акта может стать принятие аналогичных законов другими странами, многие из которых могут иметь политический характер; это нанесет ущерб антидопинговой деятельности по всему миру, в том числе в США, подчеркнули в агентстве.

«Акт Родченкова» подразумевает уголовное преследование властями США гражданина любого государства, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства. Нарушителю этого закона грозит срок до десяти лет и штраф до $1 млн. В то же время уголовное наказание не предусматривается для самих спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.

Ранее по теме: Сенат США принял антидопинговый закон Родченкова

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных