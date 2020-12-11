Путин допустил создание мобильного приложения для пересечения границ стран ЕАЭС
Для упрощения формальностей при пересечении границ между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть создано специальное мобильное приложение, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Высшего евразийского совета.
Путин отметил, что в рамках ЕАЭС прилагаются усилия по цифровизации в сфере транспорта, промышленности, рынка труда. «Один из таких проектов предложен Россией и подразумевает создание мобильного приложения, позволяющего значительно упростить административные формальности при передвижении между странами Евразэс», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Деталей функционирования подобного приложения Путин не дал.
Ранее правительства всех пяти стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) подписали договор о единой экосистеме цифровых транспортных коридоров. Она включает цифровые таможенные, логистические, страховые и финансовые сервисы, а также доработку и интеграцию в общую экосистему уже существующих. Общие затраты на проект оцениваются в 10 млрд руб. Евразийская экономическая комиссия оценивает экономический эффект от будущей экосистемы в 50–150 млрд руб. к 2025 г.