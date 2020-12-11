Путин допустил создание мобильного приложения для пересечения границ стран ЕАЭС

Ранее правительства всех пяти стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) подписали договор о единой экосистеме цифровых транспортных коридоров. Она включает цифровые таможенные, логистические, страховые и финансовые сервисы, а также доработку и интеграцию в общую экосистему уже существующих. Общие затраты на проект оцениваются в 10 млрд руб. Евразийская экономическая комиссия оценивает экономический эффект от будущей экосистемы в 50–150 млрд руб. к 2025 г.