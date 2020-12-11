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Путин допустил создание мобильного приложения для пересечения границ стран ЕАЭС

Ведомости

Для упрощения формальностей при пересечении границ между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть создано специальное мобильное приложение, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Высшего евразийского совета.

Путин отметил, что в рамках ЕАЭС прилагаются усилия по цифровизации в сфере транспорта, промышленности, рынка труда. «Один из таких проектов предложен Россией и подразумевает создание мобильного приложения, позволяющего значительно упростить административные формальности при передвижении между странами Евразэс», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Деталей функционирования подобного приложения Путин не дал.

Ранее правительства всех пяти стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) подписали договор о единой экосистеме цифровых транспортных коридоров. Она включает цифровые таможенные, логистические, страховые и финансовые сервисы, а также доработку и интеграцию в общую экосистему уже существующих. Общие затраты на проект оцениваются в 10 млрд руб. Евразийская экономическая комиссия оценивает экономический эффект от будущей экосистемы в 50–150 млрд руб. к 2025 г. 

Ранее по теме: Евразийский союз занялся цифровизацией логистики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных