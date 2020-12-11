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Песков исключил локдаун в России после слов Голиковой о росте смертности

Ведомости

Российские власти все еще не планируют вводить в стране жесткий карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции, несмотря на увеличение уровня смертности, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Действительно, COVID добавил смертности, к общему великому сожалению. Это, к сожалению, такая мировая тенденция, но все остальные разъяснения дала вице-премьер Голикова. Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вчера вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень смертности в России за 10 месяцев этого года на 9,7% превзошел показатель сопоставимого периода 2019 г. Она пояснила, что причиной этого стала пандемия коронавируса. В противном случае как минимум в 19 регионах страны смертность бы не росла, говорила вице-премьер.

11 декабря в России было зафиксировано рекордное число людей, умерших в течение суток в результате заражения коронавирусной инфекцией – 613. Общее количество таких смертей достигло 45 893. За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 2 597 711 россиян. Из них 2 059 840 выздоровели, 491 978 продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных