Песков исключил локдаун в России после слов Голиковой о росте смертности
Российские власти все еще не планируют вводить в стране жесткий карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции, несмотря на увеличение уровня смертности, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Действительно, COVID добавил смертности, к общему великому сожалению. Это, к сожалению, такая мировая тенденция, но все остальные разъяснения дала вице-премьер Голикова. Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Вчера вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень смертности в России за 10 месяцев этого года на 9,7% превзошел показатель сопоставимого периода 2019 г. Она пояснила, что причиной этого стала пандемия коронавируса. В противном случае как минимум в 19 регионах страны смертность бы не росла, говорила вице-премьер.
11 декабря в России было зафиксировано рекордное число людей, умерших в течение суток в результате заражения коронавирусной инфекцией – 613. Общее количество таких смертей достигло 45 893. За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 2 597 711 россиян. Из них 2 059 840 выздоровели, 491 978 продолжают лечение.