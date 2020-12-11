Песков исключил локдаун в России после слов Голиковой о росте смертности

Вчера вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень смертности в России за 10 месяцев этого года на 9,7% превзошел показатель сопоставимого периода 2019 г. Она пояснила, что причиной этого стала пандемия коронавируса. В противном случае как минимум в 19 регионах страны смертность бы не росла, говорила вице-премьер.