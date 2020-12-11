В Минкультуры оценили рост онлайн-аудитории музеев
Число онлайн-посетителей музеев во время пандемии коронавируса в три-четыре раза превысило число реальных посетителей, сообщила заместитель министра культуры Алла Манилова.
«Культурная пауза, вызванная коронавирусной ситуацией, породила высочайший спрос на культурный контент <...> Онлайн-аудитория за карантинный период во многих музеях в три-четыре раза превышала число реальных посетителей за год», — сказала Манилова (цитата по «РИА Новости»).
Замминистра добавила, что во время пандемии музеи искали новые формы общения с аудиторией.
С середины марта учреждения культуры были закрыты из-за пандемии коронавируса. С 16 июня начали открываться музеи при условии продажи билетов онлайн и соблюдения всех необходимых мер безопасности.
В Москве с 13 ноября по 15 января приостановлены культурные, выставочные, просветительские, развлекательные и аналогичные мероприятия с участием зрителей. Выставки и публичные лекции можно проводить онлайн.