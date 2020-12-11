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В Минкультуры оценили рост онлайн-аудитории музеев

Ведомости

Число онлайн-посетителей музеев во время пандемии коронавируса в три-четыре раза превысило число реальных посетителей, сообщила заместитель министра культуры Алла Манилова.

«Культурная пауза, вызванная коронавирусной ситуацией, породила высочайший спрос на культурный контент <...> Онлайн-аудитория за карантинный период во многих музеях в три-четыре раза превышала число реальных посетителей за год», — сказала Манилова (цитата по «РИА Новости»). 

Замминистра добавила, что во время пандемии музеи искали новые формы общения с аудиторией.

С середины марта учреждения культуры были закрыты из-за пандемии коронавируса. С 16 июня начали открываться музеи при условии продажи билетов онлайн и соблюдения всех необходимых мер безопасности. 

В Москве с 13 ноября по 15 января приостановлены культурные, выставочные, просветительские, развлекательные и аналогичные мероприятия с участием зрителей. Выставки и публичные лекции можно проводить онлайн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных