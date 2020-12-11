В Минкультуры оценили рост онлайн-аудитории музеев

«Культурная пауза, вызванная коронавирусной ситуацией, породила высочайший спрос на культурный контент <...> Онлайн-аудитория за карантинный период во многих музеях в три-четыре раза превышала число реальных посетителей за год», — сказала Манилова (цитата по «РИА Новости»).