Минкульт готовится к сокращению числа замов министра вдвое

В рамках оптимизации, объявленной правительством, у министра культуры Ольги Любимовой может сократиться количество заместителей. В частности, в начале 2021 г. пост замминистра может покинуть куратор кино и цифровизации Максим Ксензов, рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера кинокомпаний и руководитель медиакомпании. Эту информацию подтвердил и собеседник, близкий к Минкультуры. По его словам, для министерства была определена квота в три заместителя, а сейчас их шесть. Свои посты, вероятнее всего, сохранят первый замминистра Сергей Обрывалин и два зама — Алла Манилова (она также является статс-секретарем министерства) и Ольга Ярилова, добавил он. Но официального решения пока нет, говорят два собеседника «Ведомостей».