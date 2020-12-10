Минкульт готовится к сокращению числа замов министра вдвое

Минкульт готовится к сокращению числа замов министра вдвоеВ начале 2021 г. свой пост может покинуть куратор цифровизации и кино Максим Ксензов
В рамках оптимизации, объявленной правительством, у министра культуры Ольги Любимовой может сократиться количество заместителей. В частности, в начале 2021 г. пост замминистра может покинуть куратор кино и цифровизации Максим Ксензов, рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера кинокомпаний и руководитель медиакомпании. Эту информацию подтвердил и собеседник, близкий к Минкультуры. По его словам, для министерства была определена квота в три заместителя, а сейчас их шесть. Свои посты, вероятнее всего, сохранят первый замминистра Сергей Обрывалин и два зама — Алла Манилова (она также является статс-секретарем министерства) и Ольга Ярилова, добавил он. Но официального решения пока нет, говорят два собеседника «Ведомостей».
Ксензов отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в Минкультуры.
Бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов был назначен замминистра культуры в апреле этого года. В этом статусе он курирует работу двух департаментов — департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития. Для киноиндустрии профильный замминистра — одна из ключевых фигур. Именно Минкультуры и подотчетный министерству Фонд кино распределяют субсидии на поддержку кинопроизводства и прокат российских фильмов.
От решений министерства, выдающего прокатные удостоверения, зависит не только сам факт выхода фильма в прокат, но также его даты. Так называемую раздвижку релизов — выбор лучших дат под премьеры в интересах российских фильмов — активно практиковал, в частности, бывший министр культуры Владимир Мединский. Протекционистская мера была направлена на увеличение доли российского кино. В 2019 г. этот показатель составил 22,1% от всего российского бокс-офиса, что вдвое больше, чем 10 лет назад. Весь российский бокс-офис в 2019 г., по данным государственного Фонда кино, составил 55,4 млрд руб.
Профильные замы также готовят предложения по регулированию индустрии, мерам ее поддержки и т. д. Разработкой концепции развития киноиндустрии, помимо прочего, и занимался Ксензов. Подготовить этот документ еще в феврале поручило министерству правительство.
10 декабря на конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» Ксензов впервые публично представил план развития киноиндустрии до 2025 г. Согласно его оценке, потери киноиндустрии из-за коронавируса составят 32 млрд руб. в ближайшие пять лет. Для преодоления кризиса замминистра предложил ряд мер. Среди них привлечение «длинных» денег в отрасль, в том числе через создание институтов финансовой поддержки, механизмы субсидирования и хеджирования рисков при кредитовании кинобизнеса, а также разработку стратегии борьбы с пиратством и контрафактом, модернизацию государственных киностудий и др.
В качестве одной из «возможностей развития» отрасли в документе («Ведомости» ознакомились с его копией) указывается консолидация как производителей киноконтента, так и его дистрибуторов. В частности, предлагается консолидировать ресурсы двух-трех российских студий-мейджоров для финансирования и продвижения их проектов. План развития киноиндустрии также предполагает создание единого дистрибутора для продажи контента российских продюсеров на цифровые платформы.
Консолидация как идея и ее различные интерпретации действительно обсуждались на заседаниях рабочих групп, но участники рынка сразу отнесли эти предложения к категории нереализуемых, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер кинокомпании, участвовавший в заседании рабочей группы. По его словам, невозможно представить себе ситуацию, чтобы кто-то из продюсеров доверил дистрибуцию некоему единому оператору. «А кто будет отвечать за эффективность дистрибуции этих прав? Это не укладывается в логику здравого смысла», — заявил собеседник «Ведомостей».
Представленный Ксензовым план — тема для дискуссии с индустрией, Минкультуры будет вносить концепцию развития киноиндустрии в правительство только после того, как соберет мнения участников рынка, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к министерству. Опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры двух других кинокомпаний, продюсер и два руководителя кинопрокатных компаний также раскритиковали идею с возможной консолидацией рынка.
Кто из оставшихся замов министра культуры Любимовой будет курировать киноиндустрию и, соответственно, займется доработкой концепции, пока неизвестно. Два собеседника «Ведомостей» в кино и медиакомпании предполагают, что этим займется Обрывалин, ранее уже курировавший киноидустрию в министерстве.