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Путин заявил о неприемлемом числе полов в некоторых странах

Ведомости

Культура некоторых стран, в которой может быть множество полов, неприемлема для России, но имеет место быть, заявил в ходе заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«То, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело», — сказал президент.

У России своя история и своя культура, подчеркнул Путин. Он также добавил, что необходимо повышать общий культурный уровень в стране. 

Ранее, выступая на форуме «Россия зовет!», Путин заявил, что Россия с осторожностью, но пониманием относится «ко всяким нетрадиционным формам», включая нетрадиционные браки. Такую позицию он объяснил тем, что президент страны должен заботиться о демографии, а нетрадиционные браки «детей на свет не производят».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных