Путин заявил о неприемлемом числе полов в некоторых странах
Культура некоторых стран, в которой может быть множество полов, неприемлема для России, но имеет место быть, заявил в ходе заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«То, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело», — сказал президент.
У России своя история и своя культура, подчеркнул Путин. Он также добавил, что необходимо повышать общий культурный уровень в стране.
Ранее, выступая на форуме «Россия зовет!», Путин заявил, что Россия с осторожностью, но пониманием относится «ко всяким нетрадиционным формам», включая нетрадиционные браки. Такую позицию он объяснил тем, что президент страны должен заботиться о демографии, а нетрадиционные браки «детей на свет не производят».