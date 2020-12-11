СК возбудил дело после взрыва в Карачаево-Черкессии

11 декабря неизвестный попытался проникнуть на территорию проведения оперативно-розыскных мероприятий в Карачаево-Черкесской Республике и устроил взрыв после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались задержать его. В результате инцидента были ранены шесть сотрудников правопорядка.