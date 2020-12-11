СК возбудил дело после взрыва в Карачаево-Черкессии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ранения шестерых сотрудников правоохранительных органов в результате взрыва в Карачаево-Черкессии, сообщает региональное управление ведомства.
«По предварительным данным, 11 декабря 2020 года в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики произошел подрыв двух неустановленных взрывных устройств. В результате взрыва второго устройства шесть человек из числа сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает ведомство.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст.223.1 УК РФ (незаконные изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств).
11 декабря неизвестный попытался проникнуть на территорию проведения оперативно-розыскных мероприятий в Карачаево-Черкесской Республике и устроил взрыв после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались задержать его. В результате инцидента были ранены шесть сотрудников правопорядка.