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СК возбудил дело после взрыва в Карачаево-Черкессии

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ранения шестерых сотрудников правоохранительных органов в результате взрыва в Карачаево-Черкессии, сообщает региональное управление ведомства.

«По предварительным данным, 11 декабря 2020 года в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики произошел подрыв двух неустановленных взрывных устройств. В результате взрыва второго устройства шесть человек из числа сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает ведомство.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст.223.1  УК РФ (незаконные изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств).

11 декабря неизвестный попытался проникнуть на территорию проведения оперативно-розыскных мероприятий в Карачаево-Черкесской Республике и устроил взрыв после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались задержать его. В результате инцидента были ранены шесть сотрудников правопорядка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных