Российским космонавтам могут увеличить зарплату

Так, зарплату кандидата в космонавты планируется увеличить с 60,9 до 82,8 тыс. руб., нелетавшего космонавта — с 63,8 до 86,7 тыс. руб., инструктора-космонавта — с 88,4 до 120,2 тыс. руб., а летавшего космонавта — с 69,6 до 94,6 тыс.