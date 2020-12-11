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Российским космонавтам могут увеличить зарплату

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Правительство может увеличить зарплаты российским космонавтам, следует из проекта постановления, разработанного «Роскосмосом» и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, зарплату кандидата в космонавты планируется увеличить с 60,9 до 82,8 тыс. руб., нелетавшего космонавта — с 63,8 до 86,7 тыс. руб., инструктора-космонавта — с 88,4 до 120,2 тыс. руб., а летавшего космонавта — с 69,6 до 94,6 тыс.

«Слова «60 900 рублей», «63 800 рублей», «88 450 рублей», «69 600 рублей» заменить словами «82 824 рубля», «86 768 рублей», «120 292 рубля», «94 656 рублей» соответственно», — говорится в проекте документа.

В документе отмечается, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. В нем также уточняется, что заработная плата космонавтов состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных