Российским космонавтам могут увеличить зарплату
Правительство может увеличить зарплаты российским космонавтам, следует из проекта постановления, разработанного «Роскосмосом» и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, зарплату кандидата в космонавты планируется увеличить с 60,9 до 82,8 тыс. руб., нелетавшего космонавта — с 63,8 до 86,7 тыс. руб., инструктора-космонавта — с 88,4 до 120,2 тыс. руб., а летавшего космонавта — с 69,6 до 94,6 тыс.
«Слова «60 900 рублей», «63 800 рублей», «88 450 рублей», «69 600 рублей» заменить словами «82 824 рубля», «86 768 рублей», «120 292 рубля», «94 656 рублей» соответственно», — говорится в проекте документа.
В документе отмечается, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. В нем также уточняется, что заработная плата космонавтов состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.