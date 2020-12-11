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В Подмосковье продлили ограничения до 12 января

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении действия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, до 12 января 2021 г. Оно опубликовано на сайте подмосковного правительства.

Так, до 12 января продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остается в силе блокировка оформления льготных билетов и использования социальных карт для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также для учащихся профессиональных образовательных организаций и ВУЗов. 

Также продлевается запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Кроме того, продлевается и запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Сохраняются ограничения на посещение студентами образовательных учреждений.

За последние сутки в Подмосковье выявлен 1341 случай заболевания коронавирусом, следует из информации Мособлштаба. Всего на данный момент в Московской области выявлен 120 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались за время пандемии 2 316 человек. Выздоровели и выписались 85 841 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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