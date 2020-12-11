В ВОЗ заявили о росте смертности от коронавируса в мире
Уровень смертности от коронавируса в мире в последние полтора месяца вырос на 60%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.
«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%», — сказала Крекхове.
Она подчеркнула, что этот показатель по миру распределен неравномерно. При этом в Европе смертность возросла почти вдвое.
По данным университета Джонса Хопкинса на 11 декабря, в мире выявлено свыше 69,9 млн случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано почти 1,6 млн смертей от вируса.