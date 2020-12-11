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В ВОЗ заявили о росте смертности от коронавируса в мире

Ведомости

Уровень смертности от коронавируса в мире в последние полтора месяца вырос на 60%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.

«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%», — сказала Крекхове.

Она подчеркнула, что этот показатель по миру распределен неравномерно. При этом в Европе смертность возросла почти вдвое.

По данным университета Джонса Хопкинса на 11 декабря, в мире выявлено свыше 69,9 млн случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано почти 1,6 млн смертей от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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