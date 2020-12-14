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42% россиян допустили возможность вакцинации от коронавируса

Ведомости

Больше половины жителей России исключают для себя возможность сделать в ближайшее время прививку от коронавируса, говорится в исследовании фонда «Общественное мнение». Опрос проводился среди россиян 18 лет и старше, в нем приняли участие 3045 человек.

Согласно исследованию, 42% россиян допустили для себя возможность сделать прививку от коронавируса, исключили такую возможность 52% опрошенных.

По данным исследования, 64% опрошенных, которые готовы сделать прививку от коронавируса, выбрали бы российскую вакцину. 20% остановились бы на вакцине европейского производства, 7% —  на американской вакцине. Согласно опросу, 63% респондентов слышали о вакцине «Спутник V», разработанной в центре Гамалеи.

Социологи отметили, что 49% опрошенных боятся заразиться коронавирусом, 44% коронавируса не боятся. 

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных