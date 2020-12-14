42% россиян допустили возможность вакцинации от коронавируса
Больше половины жителей России исключают для себя возможность сделать в ближайшее время прививку от коронавируса, говорится в исследовании фонда «Общественное мнение». Опрос проводился среди россиян 18 лет и старше, в нем приняли участие 3045 человек.
Согласно исследованию, 42% россиян допустили для себя возможность сделать прививку от коронавируса, исключили такую возможность 52% опрошенных.
По данным исследования, 64% опрошенных, которые готовы сделать прививку от коронавируса, выбрали бы российскую вакцину. 20% остановились бы на вакцине европейского производства, 7% — на американской вакцине. Согласно опросу, 63% респондентов слышали о вакцине «Спутник V», разработанной в центре Гамалеи.
Социологи отметили, что 49% опрошенных боятся заразиться коронавирусом, 44% коронавируса не боятся.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.