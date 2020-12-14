В Подмосковье открыли запись на вакцинацию от коронавируса
В Московской области открылась запись на вакцинацию от коронавируса, заявила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригун во время совещания правительства региона. Трансляцию вел телеканал «360».
«Для вакцинации завершены работы на 92 пунктах, они готовы для приема пациентов. С понедельника сегодняшнего числа будет открыто электронное расписание кабинетов вакцинации для желающих жителей», — сказала Стригун. Она отметила, что завоз вакцин в медучреждения продолжается, за воскресенье было доставлено 4400 доз препарата.
Ранее в правительстве Подмосковья обещали завершить все подготовительные работы к масштабной вакцинации к 15 декабря. Прививки с первой недели декабря уже начали получать люди из приоритетных групп — медработники, учителя и работники ЖКХ. 5 декабря вакцинация началась в Москве. Прививки стали получать учителя, врачи и полицейские, с 14 декабря в число приоритетных для вакцинации групп добавили работников торговли, сферы услуг, культуры, а также сотрудников МФЦ.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%