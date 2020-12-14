В Подмосковье открыли запись на вакцинацию от коронавируса

Ранее в правительстве Подмосковья обещали завершить все подготовительные работы к масштабной вакцинации к 15 декабря. Прививки с первой недели декабря уже начали получать люди из приоритетных групп — медработники, учителя и работники ЖКХ. 5 декабря вакцинация началась в Москве. Прививки стали получать учителя, врачи и полицейские, с 14 декабря в число приоритетных для вакцинации групп добавили работников торговли, сферы услуг, культуры, а также сотрудников МФЦ.