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В Подмосковье открыли запись на вакцинацию от коронавируса

Ведомости

В Московской области открылась запись на вакцинацию от коронавируса, заявила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригун во время совещания правительства региона. Трансляцию вел телеканал «360».

«Для вакцинации завершены работы на 92 пунктах, они готовы для приема пациентов. С понедельника сегодняшнего числа будет открыто электронное расписание кабинетов вакцинации для желающих жителей», — сказала Стригун. Она отметила, что завоз вакцин в медучреждения продолжается, за воскресенье было доставлено 4400 доз препарата.

Ранее в правительстве Подмосковья обещали завершить все подготовительные работы к масштабной вакцинации к 15 декабря. Прививки с первой недели декабря уже начали получать люди из приоритетных групп — медработники, учителя и работники ЖКХ. 5 декабря вакцинация началась в Москве. Прививки стали получать учителя, врачи и полицейские, с 14 декабря в число приоритетных для вакцинации групп добавили работников торговли, сферы услуг, культуры, а также сотрудников МФЦ.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%

Ранее по теме: Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве откроется для новых групп риска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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