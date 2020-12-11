Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве откроется для новых групп риска

5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. За неполную неделю на прививку в столице записались 20 тыс. человек, а привились уже более 6 тыс. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность оценивается более чем в 95%.