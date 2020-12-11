Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве откроется для новых групп риска
Со следующей недели в Москве откроется запись для вакцинации от коронавируса для новых групп риска: работников сферы торговли и услуг, культуры, а также сотрудников МФЦ, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг», — написал мэр Москвы. Собянин пояснил, что они «контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих».
5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. За неполную неделю на прививку в столице записались 20 тыс. человек, а привились уже более 6 тыс. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность оценивается более чем в 95%.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, масштабная вакцинация граждан России от коронавируса, о которой ранее объявил президент России Владимир Путин, начнется в конце этой недели. Прививку уже получили более 150 000 граждан.