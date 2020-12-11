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Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве откроется для новых групп риска

Ведомости

Со следующей недели в Москве откроется запись для вакцинации от коронавируса для новых групп риска: работников сферы торговли и услуг, культуры, а также сотрудников МФЦ, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг», — написал мэр Москвы. Собянин пояснил, что они «контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих».

5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. За неполную неделю на прививку в столице записались 20 тыс. человек, а привились уже более 6 тыс. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V». Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность оценивается более чем в 95%.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, масштабная вакцинация граждан России от коронавируса, о которой ранее объявил президент России Владимир Путин, начнется в конце этой недели. Прививку уже получили более 150 000 граждан.

Ранее по теме: Собянин анонсировал выпуск 10 млн доз вакцины от коронавируса в месяц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных