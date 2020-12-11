Собянин анонсировал выпуск 10 млн доз вакцины от коронавируса в месяц
Завод компании «Р-Фарм» по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» откроется в Москве в январе 2021 г., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс». По его словам, при выходе завода на полную мощность он будет ежемесячно выпускать около 10 млн доз вакцины.
Как заявляет компания, здесь будет производиться около 10 млн единиц вакцины в месяц», — сказал Собянин в пятницу во время посещения производства. Создание завода для выпуска вакцины «Спутник V» является совместным проектом правительства Москвы и компании «Р-Фарм». В производство инвестируют 10 млрд руб., отмечает агентство.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей 11 августа собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила более 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. Накануне секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация начнется во всех российских регионах до конца этой недели.