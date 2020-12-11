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Собянин анонсировал выпуск 10 млн доз вакцины от коронавируса в месяц

Ведомости

Завод компании «Р-Фарм» по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» откроется в Москве в январе 2021 г., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс». По его словам, при выходе завода на полную мощность он будет ежемесячно выпускать около 10 млн доз вакцины.

Как заявляет компания, здесь будет производиться около 10 млн единиц вакцины в месяц», — сказал Собянин в пятницу во время посещения производства. Создание завода для выпуска вакцины «Спутник V» является совместным проектом правительства Москвы и компании «Р-Фарм». В производство инвестируют 10 млрд руб., отмечает агентство.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей 11 августа собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила более 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса. Накануне секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация начнется во всех российских регионах до конца этой недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных