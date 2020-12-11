Собянин анонсировал выпуск 10 млн доз вакцины от коронавируса в месяц

Завод компании «Р-Фарм» по производству вакцины от коронавируса «Спутник V» откроется в Москве в январе 2021 г., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс». По его словам, при выходе завода на полную мощность он будет ежемесячно выпускать около 10 млн доз вакцины.