Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России
Вакцину от коронавируса «Спутник V» доставили во все российские регионы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.
«Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — сказал министр в ходе социального онлайн-форума «Единой России».
Кроме того, амбулаторным пациентам с коронавирусом доставлять лекарства помогают 18 тыс. волонтеров, подчеркнул Мурашко.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.