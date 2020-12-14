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Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России

Ведомости

Вакцину от коронавируса «Спутник V» доставили во все российские регионы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

«Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — сказал министр в ходе социального онлайн-форума «Единой России».

Кроме того, амбулаторным пациентам с коронавирусом доставлять лекарства помогают 18 тыс. волонтеров, подчеркнул Мурашко.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее эффективность создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных