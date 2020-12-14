Песков сообщил об отсутствии необходимости введения карантина в праздники
Власти не планируют вводить жесткий карантин на период новогодних праздников, как в некоторых странах Запада, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что в Германии с 16 декабря по 10 января будет введен самый жесткий локдаун в истории страны. На прошлой неделе канцлер Австрии Себастян Курц объявил о дополнительных ограничениях на Рождество и Новый год.
Песков ранее неоднократно заявлял, что в России не планируется вводить локдаун из-за распространения коронавируса. Пресс-секретарь президента пояснял, что главы регионов могут вводить ограничения, исходя из ситуации с коронавирусом на территории субъекта.
По данным оперштаба на 14 декабря, в России зарегистрировано около 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 2,1 млн пациентов выздоровели, более 47 000 — скончались от коронавируса. За последние сутки было выявлено 27 328 случаев заражения.