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Песков сообщил об отсутствии необходимости введения карантина в праздники

Ведомости

Власти не планируют вводить жесткий карантин на период новогодних праздников, как в некоторых странах Запада, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что в Германии с 16 декабря по 10 января будет введен самый жесткий локдаун в истории страны. На прошлой неделе канцлер Австрии Себастян Курц объявил о дополнительных ограничениях на Рождество и Новый год.

Песков ранее неоднократно заявлял, что в России не планируется вводить локдаун из-за распространения коронавируса. Пресс-секретарь президента пояснял, что главы регионов могут вводить ограничения, исходя из ситуации с коронавирусом на территории субъекта.

По данным оперштаба на 14 декабря, в России зарегистрировано около 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 2,1 млн пациентов выздоровели, более 47 000 — скончались от коронавируса. За последние сутки было выявлено 27 328 случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных