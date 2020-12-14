Песков сообщил об отсутствии необходимости введения карантина в праздники

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что в Германии с 16 декабря по 10 января будет введен самый жесткий локдаун в истории страны. На прошлой неделе канцлер Австрии Себастян Курц объявил о дополнительных ограничениях на Рождество и Новый год.