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В Башкирии при пожаре в частном доме престарелых погибли 11 человек

Ведомости

Ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел пожар в частном одноэтажном доме престарелых — в здании Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых», сообщил Следственный комитет. На месте пожара обнаружили тела 11 человек.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 2:53. «Открытое горение ликвидировано в 4:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека», — говорится в сообщении МЧС.

Следователи возбудили уголовное по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Специалисты осматривают место происшествия, допрашиваются очевидцы. В ходе расследования будут оценены меры, которые работники и руководство дома престарелых предпринимали для обеспечения противопожарной безопасности. На место ЧП для организации оперативного штаба выехал глава Башкирии Радий Хабиров. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным администрации Абзелиловского района, пансионат работал легально, не имел права на круглосуточное размещение. В администрации полагают, что дом мог быть перегружен, так как здание рассчитано было на не более чем 10 клиентам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных