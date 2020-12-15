В Башкирии при пожаре в частном доме престарелых погибли 11 человек
Ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел пожар в частном одноэтажном доме престарелых — в здании Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых», сообщил Следственный комитет. На месте пожара обнаружили тела 11 человек.
Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 2:53. «Открытое горение ликвидировано в 4:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека», — говорится в сообщении МЧС.
Следователи возбудили уголовное по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Специалисты осматривают место происшествия, допрашиваются очевидцы. В ходе расследования будут оценены меры, которые работники и руководство дома престарелых предпринимали для обеспечения противопожарной безопасности. На место ЧП для организации оперативного штаба выехал глава Башкирии Радий Хабиров. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным администрации Абзелиловского района, пансионат работал легально, не имел права на круглосуточное размещение. В администрации полагают, что дом мог быть перегружен, так как здание рассчитано было на не более чем 10 клиентам.