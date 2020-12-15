Собянин утвердил размер выплат работающим в пандемию студентам-медикам

Ранее правительство России установило специальные социальные выплаты для студентов медицинских вузов и колледжей, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Студенты вузов должны получать по 10 000 руб. в месяц, студенты колледжей — по 7000 руб. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.