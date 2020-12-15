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Собянин утвердил размер выплат работающим в пандемию студентам-медикам

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах студентам и ординаторам медицинских вузов, работающим в столичных поликлиниках в период пандемии коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

«Студенты и ординаторы московских медицинских вузов, проходящие практику в городских поликлиниках в ноябре-декабре 2020 г., получат дополнительные выплаты», — говорится в сообщении. Для студентов размер выплаты составит 7 тыс. руб. в месяц, для ординаторов – 10 тыс. руб.

В мэрии напомнили, что студенты и ординаторы медицинских вузов были направлены в поликлиники для помощи врачам и медицинским сестрам, нагрузка на которых существенно возросла из-за распространении коронавирусной инфекции.

Ранее правительство России установило специальные социальные выплаты для студентов медицинских вузов и колледжей, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Студенты вузов должны получать по 10 000 руб. в месяц, студенты колледжей — по 7000 руб. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных