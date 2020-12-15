Собянин утвердил размер выплат работающим в пандемию студентам-медикам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах студентам и ординаторам медицинских вузов, работающим в столичных поликлиниках в период пандемии коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.
«Студенты и ординаторы московских медицинских вузов, проходящие практику в городских поликлиниках в ноябре-декабре 2020 г., получат дополнительные выплаты», — говорится в сообщении. Для студентов размер выплаты составит 7 тыс. руб. в месяц, для ординаторов – 10 тыс. руб.
В мэрии напомнили, что студенты и ординаторы медицинских вузов были направлены в поликлиники для помощи врачам и медицинским сестрам, нагрузка на которых существенно возросла из-за распространении коронавирусной инфекции.
Ранее правительство России установило специальные социальные выплаты для студентов медицинских вузов и колледжей, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Студенты вузов должны получать по 10 000 руб. в месяц, студенты колледжей — по 7000 руб. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.