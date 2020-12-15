Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России
Вакцинация от коронавируса началась во всех российских регионах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Вакцина во все регионы Российской Федерации доставлена и вакцинация начата во всех регионах Российской Федерации», – сказал Мурашко. Задействованы в вакцинации 1229 медицинских организаций по всей России, получили вакцину 28,5 тыс. человек.
«Спутник V» научного центра Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 14 октября в России была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — от центра «Вектор». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) утверждал, что препарат на 100% защищает от тяжелой формы заболевания коронавирусом. В целом эффективность вакцины составила 91,4%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб. К 14 декабря вакцинацию в ходе клинических исследований прошли более 26 тыс. добровольцев. Ни у кого из них, по данным РФПИ, не обнаружили «непредвиденных нежелательных явлений».