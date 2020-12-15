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Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

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Вакцинация от коронавируса началась во всех российских регионах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Вакцина во все регионы Российской Федерации доставлена и вакцинация начата во всех регионах Российской Федерации», – сказал Мурашко. Задействованы в вакцинации 1229 медицинских организаций по всей России, получили вакцину 28,5 тыс. человек.

«Спутник V» научного центра Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 14 октября в России была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — от центра «Вектор». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) утверждал, что препарат на 100% защищает от тяжелой формы заболевания коронавирусом. В целом эффективность вакцины составила 91,4%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб. К 14 декабря вакцинацию в ходе клинических исследований прошли более 26 тыс. добровольцев. Ни у кого из них, по данным РФПИ, не обнаружили «непредвиденных нежелательных явлений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных