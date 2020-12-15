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Мишустин выделил еще 2,8 млрд рублей на бесплатные лекарства от COVID-19

Ведомости

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, на эти цели выделяет дополнительно почти 2,8 млрд руб, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».

«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей», — сказал он. По его словам, сейчас пациентов, лечащихся дома, большинство. Дополнительные средства помогут обеспечить лечение еще не менее 350 тыс. человек.

Как уточнил на заседании министр здравоохранения Михаил Мурашко, на амбулаторном лечении в России находятся 80% больных с коронавирусом – это около 900 тыс. человек, в стационарах помощь получают 216 тыс.

Ранее правительство выделило субъектом России около 5 млрд руб. на эти нужды. В ноябре Мишустин поручил проконтролировать выделение средств регионам на эти цели.

28 октября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно. 2 ноября Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам этой суммы на закупку препаратов.

Ранее по теме: Мишустин поручил проконтролировать расходы на лекарства от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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