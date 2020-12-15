Мишустин выделил еще 2,8 млрд рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, на эти цели выделяет дополнительно почти 2,8 млрд руб, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».
«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей», — сказал он. По его словам, сейчас пациентов, лечащихся дома, большинство. Дополнительные средства помогут обеспечить лечение еще не менее 350 тыс. человек.
Как уточнил на заседании министр здравоохранения Михаил Мурашко, на амбулаторном лечении в России находятся 80% больных с коронавирусом – это около 900 тыс. человек, в стационарах помощь получают 216 тыс.
Ранее правительство выделило субъектом России около 5 млрд руб. на эти нужды. В ноябре Мишустин поручил проконтролировать выделение средств регионам на эти цели.
28 октября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно. 2 ноября Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам этой суммы на закупку препаратов.