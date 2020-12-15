Мишустин выделил еще 2,8 млрд рублей на бесплатные лекарства от COVID-19

«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей», — сказал он. По его словам, сейчас пациентов, лечащихся дома, большинство. Дополнительные средства помогут обеспечить лечение еще не менее 350 тыс. человек.