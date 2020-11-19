Мишустин поручил проконтролировать расходы на лекарства от коронавируса

«Дополнительные средства регионам мы выделили. Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются», — сказал Мишустин. Он отметил, что надо «без промедления» наладить систему обеспечения бесплатными лекарствами людей, которые лечатся на дому, продолжить «интенсивно наращивать» выпуск наиболее востребованных лекарств.