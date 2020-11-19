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Мишустин поручил проконтролировать расходы на лекарства от коронавируса

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Необходимо проконтролировать эффективность расходования средств, выделенных регионам на лекарства от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.

«Дополнительные средства регионам мы выделили. Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются», — сказал Мишустин. Он отметил, что надо «без промедления» наладить систему обеспечения бесплатными лекарствами людей, которые лечатся на дому, продолжить «интенсивно наращивать» выпуск наиболее востребованных лекарств.

28 октября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно. 2 ноября Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам этой суммы на закупку препаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных