Мишустин поручил проконтролировать расходы на лекарства от коронавируса
Необходимо проконтролировать эффективность расходования средств, выделенных регионам на лекарства от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.
«Дополнительные средства регионам мы выделили. Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются», — сказал Мишустин. Он отметил, что надо «без промедления» наладить систему обеспечения бесплатными лекарствами людей, которые лечатся на дому, продолжить «интенсивно наращивать» выпуск наиболее востребованных лекарств.
28 октября президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно. 2 ноября Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам этой суммы на закупку препаратов.