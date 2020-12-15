Германия забронировала 48,6 млн доз вакцины от коронавируса Moderna

15 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах. В России применяется вакцина, разработанная НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Ее эффективность оценивается в 91,4%. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса научного центра «Вектор», еще несколько вакцин проходят клинические испытания.