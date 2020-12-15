Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Германия забронировала 48,6 млн доз вакцины от коронавируса Moderna

Ведомости

Власти Германии забронировали поставку 48,6 млн доз вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Йенса Шпана. 

«Мы забронировали 48,6 млн доз вакцины Moderna из предусмотренных для Европейского союза 180 млн», — сообщил Шпан в ходе пресс-конференции. 

Ранее Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины от коронавируса по результатам третьей фазы клинических испытаний составила 94,1%, эффективность вакцины против развития тяжелого течения коронавируса — 100%.

8 декабря Великобритания первой из западных стран начала вакцинацию групп риска от коронавируса препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Эффективность вакцины оценивается в 95%. Правительство обеспечило для страны 40 млн доз вакцины. 

14 декабря первая прививка в рамках вакцинации групп риска была сделана в США. Там так же применяется вакцина Pfizer и BioNTech. 

15 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах. В России применяется вакцина, разработанная НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Ее эффективность оценивается в 91,4%. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса научного центра «Вектор», еще несколько вакцин проходят клинические испытания.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных