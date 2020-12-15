Германия забронировала 48,6 млн доз вакцины от коронавируса Moderna
Власти Германии забронировали поставку 48,6 млн доз вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Йенса Шпана.
«Мы забронировали 48,6 млн доз вакцины Moderna из предусмотренных для Европейского союза 180 млн», — сообщил Шпан в ходе пресс-конференции.
Ранее Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины от коронавируса по результатам третьей фазы клинических испытаний составила 94,1%, эффективность вакцины против развития тяжелого течения коронавируса — 100%.
8 декабря Великобритания первой из западных стран начала вакцинацию групп риска от коронавируса препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Эффективность вакцины оценивается в 95%. Правительство обеспечило для страны 40 млн доз вакцины.
14 декабря первая прививка в рамках вакцинации групп риска была сделана в США. Там так же применяется вакцина Pfizer и BioNTech.
15 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах. В России применяется вакцина, разработанная НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Ее эффективность оценивается в 91,4%. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса научного центра «Вектор», еще несколько вакцин проходят клинические испытания.