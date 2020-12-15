МАДИ наладит производство российских машин для аэродромов
Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) совместно с челябинским заводом «СпецАгрегат» наладит производство российских машин для обслуживания аэродромов, сообщает пресс-служба МАДИ.
«Речь идет о подметально-продувочных, поливомоечных и плужно-щеточных машинах с раздачей твердого реагента. Такие машины используются для скоростной уборки аэродромов от снега, льда, пыли, песка и иных загрязнений, противообледенительной обработки и т.п», — отметили в МАДИ.
На разработку планируется потратить чуть более двух лет. Проект реализуется в рамках постановления правительства РФ о кооперации российских вузов и научных учреждений с организациями реального сектора экономики. Стоимость проекта оценивается в 383 млн рублей, из которых 188 млн руб. – средства федерального бюджета.
Ежегодный объем выпуска такой техники, как ожидается, составит порядка 20 машин, что в перспективе пяти лет позволит обеспечить замену до 50% парка аэродромной техники в России.