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МАДИ наладит производство российских машин для аэродромов

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Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) совместно с челябинским заводом «СпецАгрегат» наладит производство российских машин для обслуживания аэродромов, сообщает пресс-служба МАДИ.

«Речь идет о подметально-продувочных, поливомоечных и плужно-щеточных машинах с раздачей твердого реагента. Такие машины используются для скоростной уборки аэродромов от снега, льда, пыли, песка и иных загрязнений, противообледенительной обработки и т.п», — отметили в МАДИ.

На разработку планируется потратить чуть более двух лет. Проект реализуется в рамках постановления правительства РФ о кооперации российских вузов и научных учреждений с организациями реального сектора экономики. Стоимость проекта оценивается в 383 млн рублей, из которых 188 млн руб. – средства федерального бюджета. 

Ежегодный объем выпуска такой техники, как ожидается, составит порядка 20 машин, что в перспективе пяти лет позволит обеспечить замену до 50% парка аэродромной техники в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных