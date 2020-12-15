МАДИ наладит производство российских машин для аэродромов

На разработку планируется потратить чуть более двух лет. Проект реализуется в рамках постановления правительства РФ о кооперации российских вузов и научных учреждений с организациями реального сектора экономики. Стоимость проекта оценивается в 383 млн рублей, из которых 188 млн руб. – средства федерального бюджета.