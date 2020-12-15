ФСБ помогла предотвратить взрыв в Южной Осетии
В столице Южной Осетии Цхинвале предотвратили попытку взрыва в общественном месте, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет государственной безопасности республики.
В операции по предотвращению взрыва участвовали сотрудники ФСБ России, сотрудники комитета госбезопаности Южной Осетии, также были задействованы Службы внешней разведки республики.
«В рамках союзнического взаимодействия Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также при активном участии и задействовании сил и средств Службы внешней разведки Южной Осетии выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в городе Цхинвале», — говорится в сообщении.
По данным комитета, организатор попытки взрыва задержан. В ходе обыска в его домовладении были обнаружены автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, а также две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальная ракета, металлоискатель и более 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.