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ФСБ помогла предотвратить взрыв в Южной Осетии

Ведомости

В столице Южной Осетии Цхинвале предотвратили попытку взрыва в общественном месте, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет государственной безопасности республики.

В операции по предотвращению взрыва участвовали сотрудники ФСБ России, сотрудники комитета госбезопаности Южной Осетии, также были задействованы Службы внешней разведки республики.

«В рамках союзнического взаимодействия Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также при активном участии и задействовании сил и средств Службы внешней разведки Южной Осетии выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в городе Цхинвале», — говорится в сообщении.

По данным комитета, организатор попытки взрыва задержан. В ходе обыска в его домовладении были обнаружены автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, а также две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальная ракета, металлоискатель и более 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных