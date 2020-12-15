ФСБ помогла предотвратить взрыв в Южной Осетии

По данным комитета, организатор попытки взрыва задержан. В ходе обыска в его домовладении были обнаружены автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, а также две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальная ракета, металлоискатель и более 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.