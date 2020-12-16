Собянин оценил вероятность ограничений из-за коронавируса в 2021 году
Ограничения из-за коронавируса, хотя и относительно мягкие, сохранятся в Москве в течение ближайших месяцев, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.
«Очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но все же ограничений, и вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения», — сказал Собянин в ходе выступления в Мосгордуме. Он отметил, что власти до последнего воздерживаются от введения радикальных мер, чтобы избежать роста безработицы и разорения предприятий. При этом, по его словам, максимально мобилизуется система здравоохранения.
Ранее мэр говорил, что в Москве могут принять решение об ужесточении ограничений в связи с коронавирусом, но только в том случае, если столичное здравоохранение перестанет справляться с нагрузкой. По его словам, в столице развернуты резервные госпитали, а у медиков есть достаточное количество лекарств и средств индивидуальной защиты. В настоящий момент действующих ограничений достаточно для сдерживания пандемии, добавил он.
По данным оперативного штаба на 16 декабря, в Москве за сутки выявили 5028 новых случаев коронавируса, 5571 человек выздоровел, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано 708 530 случаев COVID-19 и 10 095 летальных исходов.