Собянин оценил вероятность ограничений из-за коронавируса в 2021 году

«Очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но все же ограничений, и вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения», — сказал Собянин в ходе выступления в Мосгордуме. Он отметил, что власти до последнего воздерживаются от введения радикальных мер, чтобы избежать роста безработицы и разорения предприятий. При этом, по его словам, максимально мобилизуется система здравоохранения.