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Собянин оценил вероятность ограничений из-за коронавируса в 2021 году

Ведомости

Ограничения из-за коронавируса, хотя и относительно мягкие, сохранятся в Москве в течение ближайших месяцев, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

«Очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но все же ограничений, и вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения», — сказал Собянин в ходе выступления в Мосгордуме. Он отметил, что власти до последнего воздерживаются от введения радикальных мер, чтобы избежать роста безработицы и разорения предприятий. При этом, по его словам, максимально мобилизуется система здравоохранения.

Ранее мэр говорил, что в Москве могут принять решение об ужесточении ограничений в связи с коронавирусом, но только в том случае, если столичное здравоохранение перестанет справляться с нагрузкой. По его словам, в столице развернуты резервные госпитали, а у медиков есть достаточное количество лекарств и средств индивидуальной защиты. В настоящий момент действующих ограничений достаточно для сдерживания пандемии, добавил он.

По данным оперативного штаба на 16 декабря, в Москве за сутки выявили 5028 новых случаев коронавируса, 5571 человек выздоровел, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано 708 530 случаев COVID-19 и 10 095 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных