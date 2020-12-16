Госдума приняла закон о штрафах чиновникам за оскорбление граждан

Кроме того, повышаются максимальные штрафы за подобное правонарушение и для обычных граждан (с 3 000 руб. до 5 000 руб.), а также для юрлиц (со 100 000 руб. до 200 000 руб.). За аналогичные высказывания в интернете гражданам придется выплатить до 10 000 руб., а юрлицам — до миллиона рублей.