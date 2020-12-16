Госдума приняла закон о штрафах чиновникам за оскорбление граждан
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о штрафах в отношении чиновников в размере до 100 000 руб. за оскорбление граждан, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Закон об административной ответственности за хамство чиновников был принят депутатами в третьем чтении», — говорится в сообщении. Согласно одобренному Госдумой законопроекту, должностные лица обяжут уплачивать штраф до 50 000 руб. при оскорблении граждан в публичных выступлениях, и 100 000 руб. — в интернете. Отдельно для чиновников такое наказание вводится впервые.
Кроме того, повышаются максимальные штрафы за подобное правонарушение и для обычных граждан (с 3 000 руб. до 5 000 руб.), а также для юрлиц (со 100 000 руб. до 200 000 руб.). За аналогичные высказывания в интернете гражданам придется выплатить до 10 000 руб., а юрлицам — до миллиона рублей.
Ужесточить норму КоАП о наказаниях за оскорбления, а также о введении ответственности за это деяние отдельно для чиновников, предложили в апреле 2020 г. депутаты и сенаторы от «Единой России».