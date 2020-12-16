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Госдума приняла закон о штрафах чиновникам за оскорбление граждан

Ведомости

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о штрафах в отношении чиновников в размере до 100 000 руб. за оскорбление граждан, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Закон об административной ответственности за хамство чиновников был принят депутатами в третьем чтении», — говорится в сообщении. Согласно одобренному Госдумой законопроекту, должностные лица обяжут уплачивать штраф до 50 000 руб. при оскорблении граждан в публичных выступлениях, и 100 000 руб. — в интернете. Отдельно для чиновников такое наказание вводится впервые.

Кроме того, повышаются максимальные штрафы за подобное правонарушение и для обычных граждан (с 3 000 руб. до 5 000 руб.), а также для юрлиц (со 100 000 руб. до 200 000 руб.). За аналогичные высказывания в интернете гражданам придется выплатить до 10 000 руб., а юрлицам — до миллиона рублей.

Ужесточить норму КоАП о наказаниях за оскорбления, а также о введении ответственности за это деяние отдельно для чиновников, предложили в апреле 2020 г. депутаты и сенаторы от «Единой России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных