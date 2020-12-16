Пользователи сообщили о сбое в Telegram
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.
По состоянию на 16:18 мск о проблемах сообщили 23 751 пользователей мессенджера, 91% из них испытывают трудности с подключением, у других — не отправляются сообщения.
Сбой в работе Telegram произошел в основном у жителей России, Украины, Польши, Италии и других европейских стран.
Кроссплатформенный мессенджер Telegram основан Павлом Дуровым. В апреле 2018 г. мессенджер был заблокирован на территории России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису.