Парламент Молдавии вернул русскому статус языка межнационального общения
Парламент Молдавии принял закон о возвращении русскому статуса языка межнационального общения, сообщает «РИА Новости».
«Парламент Молдавии утвердил закон о функционировании языков в стране и вернул русскому статус языка межнационального общения», — пишет агентство.
В частности, теперь требование о предоставлении гражданам Молдавии информации и на русском языке станет обязательным для госорганов страны. Помимо этого, законопроект закрепляет право граждан изучать и говорить на родном языке.
Летом 2018 года Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще в СССР. Документ признавал русский языком межнационального общения.