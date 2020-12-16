Суд оправдал обвиняемых в убийстве младенца врачей из Калининграда
Калининградский областной суд вынес приговор о невиновности врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти недоношенного младенца в местном роддоме №4, сообщила пресс-служба суда. Решение вынесено на основании вердикта присяжных от 10 декабря.
«В суде сегодня прошло обсуждение вердикта коллегии присяжных, которые заявили о невиновности врачей в смерти новорожденного. Стороны обвинения и защиты высказали свои мнения о данном решении. По итогам заседания суд вынес приговор о невиновности Белой и Сушкевич», — заявили в суде (цитата по «Интерфакс»).
Следственный комитет России (СКР) заявил, что считает вину врачей доказанной. «Состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах», — заявили в ведомстве, отметив, что живому ребенку перед смертью был внутривенно введет сульфат магния в дозировке, в 20 раз превышавшей допустимые значения для взрослого человека. Кроме того, «есть объективные доказательства того, что в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым», отметили в СКР.
«Следователи предельно тщательно отработали все возможные версии случившегося, исключая поспешность в решениях. Но, к сожалению, эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов», — прокомментировали решение суда в ведомстве.
СКР возбудил уголовное дело в отношении Белой и Сушкевич 30 июня 2019 г. Первую обвиняли в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства малолетнего) и п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Вторую — по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
По версии, выдвинутой следствием, в ноябре 2018 г. исполняющая обязанности главного врача роддома Белая решила убить мальчика, который родился недоношенным с весом 700 грамм. В связи с этим она сказала реаниматологу-анестезиологу отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сушкевич, прибывшей для оказания ребенку помощи, ввести ему смертельную дозу препарата «Магний сульфат». После этого ребенок скончался.
Следствие утверждало, что Белая претендовала на должность главврача, а вероятная естественная смерть находящегося в тяжелом состоянии мальчика могла бы помешать этому, так как негативно отразилась бы на статистике роддома. Кроме того, Белая якобы не хотела тратить ресурсы на поддержание жизнеобеспечения новорожденного.
Для сокрытия преступления Сушкевич по указанию Белой подделала документы и написала, что мальчик умер еще до рождения, говорилось на сайте СКР. Следствие утверждало, что этот факт подтверждается заключениями комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, а также еще рядом экспертиз, показаниями очевидца убийства и «совокупностью» других доказательств.
Врачи свою вину не признали. В их поддержку выступили другие медики, а также «Альянс врачей», благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» и директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он, в частности, сравнил это дело с «делом врачей» 1953 г., когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечение членов Политбюро.