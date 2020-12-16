Суд оправдал обвиняемых в убийстве младенца врачей из Калининграда

Следственный комитет России (СКР) заявил, что считает вину врачей доказанной. «Состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах», — заявили в ведомстве, отметив, что живому ребенку перед смертью был внутривенно введет сульфат магния в дозировке, в 20 раз превышавшей допустимые значения для взрослого человека. Кроме того, «есть объективные доказательства того, что в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым», отметили в СКР.