В Петербурге заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом
Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге вышла на плато, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач города Наталья Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Я могу совершенно точно сказать, что мы вышли на плато, и мы держимся на этом плато уже на протяжении нескольких дней. Мы интенсивно не растем», — сказала Башкетова. По ее словам, в городе наблюдается «стабилизация эпидемической обстановки, несмотря на высокий уровень заболеваемости».
Башкетова добавила, что городские власти не собираются вводить локдаун в канун новогодних праздников. «На сегодня данный вопрос даже не рассматривался», — сказала она. В то же время глава регионального управления Роспотребнадзора призвала жителей города и юридические лица «соблюдать те нехитрые правила, которые разработаны, и обратить внимание на соблюдение тех ограничений, которые введены».
Слова Башкетовой подтвердил вице-мэр Санкт-Петербурга Олег Эргашев. «В настоящее время их (введенных мер. — прим. ред.) достаточно. Ситуация может измениться, но введение дополнительных ограничений не планируется», — сказал чиновник.
Согласно распоряжению петербургских властей, работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил смягчение ограничений в городе в случае улучшения ситуации с COVID-19.
По данным оперштаба на 16 декабря, Санкт-Петербург находится на втором месте по приросту заболеваемости коронавирусом в России. Всего в стране за последние сутки коронавирус обнаружили у 26 509 человек. За весь период в России зарегистрировано более 2,7 млн случаев коронавируса. Около 2,2 млн человек выздоровели, более 48 500 — скончались.