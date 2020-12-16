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В Петербурге заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге вышла на плато, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач города Наталья Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Я могу совершенно точно сказать, что мы вышли на плато, и мы держимся на этом плато уже на протяжении нескольких дней. Мы интенсивно не растем», — сказала Башкетова. По ее словам, в городе наблюдается «стабилизация эпидемической обстановки, несмотря на высокий уровень заболеваемости».

Башкетова добавила, что городские власти не собираются вводить локдаун в канун новогодних праздников. «На сегодня данный вопрос даже не рассматривался», — сказала она. В то же время глава регионального управления Роспотребнадзора призвала жителей города и юридические лица «соблюдать те нехитрые правила, которые разработаны, и обратить внимание на соблюдение тех ограничений, которые введены».

Слова Башкетовой подтвердил вице-мэр Санкт-Петербурга Олег Эргашев. «В настоящее время их (введенных мер. — прим. ред.) достаточно. Ситуация может измениться, но введение дополнительных ограничений не планируется», — сказал чиновник.

Согласно распоряжению петербургских властей, работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января для профилактики распространения коронавируса. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил смягчение ограничений в городе в случае улучшения ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба на 16 декабря, Санкт-Петербург находится на втором месте по приросту заболеваемости коронавирусом в России. Всего в стране за последние сутки коронавирус обнаружили у 26 509 человек. За весь период в России зарегистрировано более 2,7 млн случаев коронавируса. Около 2,2 млн человек выздоровели, более 48 500 — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных