В Петербурге заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом

Башкетова добавила, что городские власти не собираются вводить локдаун в канун новогодних праздников. «На сегодня данный вопрос даже не рассматривался», — сказала она. В то же время глава регионального управления Роспотребнадзора призвала жителей города и юридические лица «соблюдать те нехитрые правила, которые разработаны, и обратить внимание на соблюдение тех ограничений, которые введены».