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Россия и Сингапур обсудили перспективы возобновления авиасообщения

Ведомости

Руководитель Росавиации Александр Нерадько обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Сингапура в России Садасиваном Премджитом перспективы возобновления авиасообщения между двумя странами, сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Стороны обсудили перспективы возобновления авиасообщения между Россией и Сингапуром», — говорится в сообщении. 

Участники встречи также проинформировали друг друга о принимаемых в России и Сингапуре мерах по поэтапному выходу из режима ограничений при восстановлении авиасообщения. По итогам встречи они договорились, что консультации между странами по этому вопросу будут продолжены. 

В России с 27 марта были закрыты регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг. 

В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселону, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубай, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных