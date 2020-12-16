Россия и Сингапур обсудили перспективы возобновления авиасообщения
Руководитель Росавиации Александр Нерадько обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Сингапура в России Садасиваном Премджитом перспективы возобновления авиасообщения между двумя странами, сообщила пресс-служба российского ведомства.
«Стороны обсудили перспективы возобновления авиасообщения между Россией и Сингапуром», — говорится в сообщении.
Участники встречи также проинформировали друг друга о принимаемых в России и Сингапуре мерах по поэтапному выходу из режима ограничений при восстановлении авиасообщения. По итогам встречи они договорились, что консультации между странами по этому вопросу будут продолжены.
В России с 27 марта были закрыты регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.
В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселону, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубай, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города.