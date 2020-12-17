NYT: в США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину Pfizer

По данным издания, медработник был госпитализирован. Он в стабильном состоянии. При этом склонен ли пострадавший к аллергии, неизвестно. Это, по данным газеты, затрудняет оценку значимости инцидента для грядущей всеобщей вакцинации в США. Представители Pfizer сообщили CNN, что проверят данный инцидент. Они также подчеркнули, что пока у них нет подробной информации о сложившейся ситуации, однако компания активно взаимодействует с властями штата.