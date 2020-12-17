NYT: в США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину Pfizer
У медработницы из штата Аляска в США развилась сильная аллергическая реакция после прививки препаратом от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой сотрудника клиники, в которой проходила процедура.
По данным издания, медработник был госпитализирован. Он в стабильном состоянии. При этом склонен ли пострадавший к аллергии, неизвестно. Это, по данным газеты, затрудняет оценку значимости инцидента для грядущей всеобщей вакцинации в США. Представители Pfizer сообщили CNN, что проверят данный инцидент. Они также подчеркнули, что пока у них нет подробной информации о сложившейся ситуации, однако компания активно взаимодействует с властями штата.
12 декабря управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину против коронавируса BNT162b2 от Pfizer и BioNTech. Разработчики начали вакцинацию групп риска. 8 декабря в Великобритании и 14 декабря — в США. Эффективность препарата оценивается в 95%.