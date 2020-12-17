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NYT: в США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину Pfizer

Ведомости

У медработницы из штата Аляска в США развилась сильная аллергическая реакция после прививки препаратом от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой сотрудника клиники, в которой проходила процедура.

По данным издания, медработник был госпитализирован. Он в стабильном состоянии. При этом склонен ли пострадавший к аллергии, неизвестно. Это, по данным газеты, затрудняет оценку значимости инцидента для грядущей всеобщей вакцинации в США. Представители Pfizer сообщили CNN, что проверят данный инцидент. Они также подчеркнули, что пока у них нет подробной информации о сложившейся ситуации, однако компания активно взаимодействует с властями штата.

12 декабря управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину против коронавируса BNT162b2 от Pfizer и BioNTech. Разработчики начали вакцинацию групп риска. 8 декабря в Великобритании и 14 декабря — в США. Эффективность препарата оценивается в 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных