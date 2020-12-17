В Москве графа «страховка» исчезнет из платежек за ЖКУ

Программа отличалась от классического страхования жилья низкими тарифами — 23,52 руб. за квадратный метр при страховой сумме 44 тыс. руб. за ту же площадь. 15% от суммы возмещения ущерба выплачивал город. Страхование жилья не по льготной программе в среднем выйдет москвичам вдвое дороже, отметило издание.