В Москве графа «страховка» исчезнет из платежек за ЖКУ
Графа «страховка» исчезнет из платежек за коммунальные услуги в Москве с декабря 2020 г., сообщила газета «Коммерсантъ». Мэрия закрыла программу льготного страхования жилья. С 2021 г. москвичи должны будут заключать договоры напрямую с компаниями.
Программа отличалась от классического страхования жилья низкими тарифами — 23,52 руб. за квадратный метр при страховой сумме 44 тыс. руб. за ту же площадь. 15% от суммы возмещения ущерба выплачивал город. Страхование жилья не по льготной программе в среднем выйдет москвичам вдвое дороже, отметило издание.