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В Москве графа «страховка» исчезнет из платежек за ЖКУ

Ведомости

Графа «страховка» исчезнет из платежек за коммунальные услуги в Москве с декабря 2020 г., сообщила газета «Коммерсантъ». Мэрия закрыла программу льготного страхования жилья. С 2021 г. москвичи должны будут заключать договоры напрямую с компаниями.

Льготная программа действовала в Москве 25 лет. За это время пострадавшие получили возмещение на сумму более 4 млрд руб. В программе участвовали «АльфаСтрахование», ВСК, «Согласие», «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах».

Программа отличалась от классического страхования жилья низкими тарифами — 23,52 руб. за квадратный метр при страховой сумме 44 тыс. руб. за ту же площадь. 15% от суммы возмещения ущерба выплачивал город. Страхование жилья не по льготной программе в среднем выйдет москвичам вдвое дороже, отметило издание. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных