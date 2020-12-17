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В Москве цена проезда по карте «Тройка» вырастет до 42 рублей

Ведомости

Разовая поездка по карте «Тройка» подорожает на 2 руб. — до 42 руб., сообщил дептранс Москвы с своем Telegram-канале. Новые тарифы на проезд начнут действовать со 2 января.

«Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на + 2 руб. — до 42 руб., при оплате банковской картой также на + 2 руб. — 46 руб. вместо 44 руб.», — говорится в сообщении.

Цена проездного на 30 дней вырастет на 75 руб. — до 2245 руб., стоимость билета на 60 поездок вырастет на 100 руб. — до 2070 руб. Подорожают льготные проездные для учащихся и разовые поездки по единому билету (с 57 руб. до 60). Стоимость проездных на 90 дней и на год останется неизменной.

Деньги от роста цен планируют потратить на приобретение вагонов метро, электробусов, трамваев, автобусов и замену остановок. В прошлый раз стоимость проезда в московском транспорте поднимали в феврале 2020 года — поездка по «Тройке» подорожала с 38 до 40 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных