В Москве цена проезда по карте «Тройка» вырастет до 42 рублей
Разовая поездка по карте «Тройка» подорожает на 2 руб. — до 42 руб., сообщил дептранс Москвы с своем Telegram-канале. Новые тарифы на проезд начнут действовать со 2 января.
«Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на + 2 руб. — до 42 руб., при оплате банковской картой также на + 2 руб. — 46 руб. вместо 44 руб.», — говорится в сообщении.
Цена проездного на 30 дней вырастет на 75 руб. — до 2245 руб., стоимость билета на 60 поездок вырастет на 100 руб. — до 2070 руб. Подорожают льготные проездные для учащихся и разовые поездки по единому билету (с 57 руб. до 60). Стоимость проездных на 90 дней и на год останется неизменной.
Деньги от роста цен планируют потратить на приобретение вагонов метро, электробусов, трамваев, автобусов и замену остановок. В прошлый раз стоимость проезда в московском транспорте поднимали в феврале 2020 года — поездка по «Тройке» подорожала с 38 до 40 руб.