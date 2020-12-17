В Москве цена проезда по карте «Тройка» вырастет до 42 рублей

Цена проездного на 30 дней вырастет на 75 руб. — до 2245 руб., стоимость билета на 60 поездок вырастет на 100 руб. — до 2070 руб. Подорожают льготные проездные для учащихся и разовые поездки по единому билету (с 57 руб. до 60). Стоимость проездных на 90 дней и на год останется неизменной.