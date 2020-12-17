Власти Рязанской области попросили правительство помочь с закупкой лекарств
Власти Рязанской области попросили Минпромторг помочь в закупках необходимых медикаментов, сообщили в пресс-службе администрации региона. Это произошло после озвученного на ежегодной пресс-конференции президента сообщения о невыдаче лекарств от коронавируса в аптеках области.
«Правительством Рязанской области направлено обращение в Минпромторг России для оказания содействия в закупке необходимых лекарств аптечными организациями региона», — говорится в сообщении. В правительстве региона отметили, что по данным на 17 декабря, в регионе «недостаточно антибиотиков для инъекций, гормональных препаратов для инъекций». Какую помощь должен оказать Минпромторг правительству Рязанской области, не уточняется.
В администрации региона пояснили, что для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом федеральное правительство направило в Рязанскую область два транша: 41,7 млн руб. (29 октября) и 23 млн руб. (15 декабря). «Средства первого транша использованы в сумме 35 млн. руб., расходование средств второго транша, поступившего 15 декабря, пока не осуществлялось», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня прокуратура и управление Следственного комитета по Рязанской области начали проверку сообщения о невыдаче лекарств от коронавируса. Эта информация прозвучала в обращении жителя региона, озвученном на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Путин пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение медикаментами.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, и на эти цели выделяет дополнительно почти 2,8 млрд руб. Перед этим правительство выделило субъектом России около 5 млрд руб. на эти нужды.