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Власти Рязанской области попросили правительство помочь с закупкой лекарств

Ведомости

Власти Рязанской области попросили Минпромторг помочь в закупках необходимых медикаментов, сообщили в пресс-службе администрации региона. Это произошло после озвученного на ежегодной пресс-конференции президента сообщения о невыдаче лекарств от коронавируса в аптеках области.

«Правительством Рязанской области направлено обращение в Минпромторг России для оказания содействия в закупке необходимых лекарств аптечными организациями региона», — говорится в сообщении. В правительстве региона отметили, что по данным на 17 декабря, в регионе «недостаточно антибиотиков для инъекций, гормональных препаратов для инъекций». Какую помощь должен оказать Минпромторг правительству Рязанской области, не уточняется.

В администрации региона пояснили, что для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом федеральное правительство направило в Рязанскую область два транша: 41,7 млн руб. (29 октября) и 23 млн руб. (15 декабря). «Средства первого транша использованы в сумме 35 млн. руб., расходование средств второго транша, поступившего 15 декабря, пока не осуществлялось», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня прокуратура и управление Следственного комитета по Рязанской области начали проверку сообщения о невыдаче лекарств от коронавируса. Эта информация прозвучала в обращении жителя региона, озвученном на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Путин пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение медикаментами.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, и на эти цели выделяет дополнительно почти 2,8 млрд руб. Перед этим правительство выделило субъектом России около 5 млрд руб. на эти нужды. 

Ранее по теме: В Рязани проверяют жалобу на отказ в выдаче лекарства от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных