Власти Рязанской области попросили правительство помочь с закупкой лекарств

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, и на эти цели выделяет дополнительно почти 2,8 млрд руб. Перед этим правительство выделило субъектом России около 5 млрд руб. на эти нужды.